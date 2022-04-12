Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов
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Руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Он будет направлен на предоставление населению государственных услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Малпасс анонсировал новый пакет помощи, выступая в Варшаве. Он заявил, что это стало возможным после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.
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По словам главы Всемирного банка, этот транш поможет Украине оказывать критически важные услуги, в частности, обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил 100 млн. долларов на выплаты стипендий украинским студентам.