В Мариуполе погибли более 10 тысяч мирных жителей, – мэр Бойченко
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Бойченко, количество жертв может возрасти до 20 тысяч, поскольку российские оккупанты постоянно атакуют город, а тела мариупольцев оставляют "ковром на улицах".
Мэр обвинил оккупантов в том, что несколько недель они блокировали попытки доставить гуманитарную помощь в город, частично для того, чтобы скрыть убийства людей.
Бойченко также сообщил новые подробности недавних заявлений украинских официальных лиц о том, что российские силы привезли в Мариуполь передвижные крематории, чтобы избавиться от тел жертв блокады. Он рассказал, что российские силы доставили многие тела в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.
"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", - сказал Бойченко.
По словам мэра, в Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей, остро нуждающихся в пище, воде, тепле и связи.