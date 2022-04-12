В Мариуполе погибли более 10 тысяч мирных жителей, – мэр Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с начала российского вторжения в городе погибли более 10 тысяч мирных жителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Бойченко, количество жертв может возрасти до 20 тысяч, поскольку российские оккупанты постоянно атакуют город, а тела мариупольцев оставляют "ковром на улицах".

Мэр обвинил оккупантов в том, что несколько недель они блокировали попытки доставить гуманитарную помощь в город, частично для того, чтобы скрыть убийства людей.

Бойченко также сообщил новые подробности недавних заявлений украинских официальных лиц о том, что российские силы привезли в Мариуполь передвижные крематории, чтобы избавиться от тел жертв блокады. Он рассказал, что российские силы доставили многие тела в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

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"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", - сказал Бойченко.

По словам мэра, в Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей, остро нуждающихся в пище, воде, тепле и связи.