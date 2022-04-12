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Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной: "Киев отошел от стамбульских договоренностей"

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Президент РФ Владимир Путин заявил о безысходности в переговорах с Украиной.

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупик", - утверждает Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lv

По его словам, якобы "непоследовательность" Украины по "принципиальным вопросам создает трудности для достижения договоренностей, приемлемых для всех".

Также Путин еще раз заявил, что "спецоперация в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", и заверил, что "операция идет по плану".

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"Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. ... Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, первоначально предложенному Генеральным штабом ", – заявил Путин.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Dr. Liwsy 361dd057
    Яких-яких домовленостей? Там шось підписали? Якщо Тупін хоче щось дотримуватись - нехай почне з Будапештського меморандума.
  • Шимус
    во чмо ботоксное не кто не куда не отходил кроме твоих зольдатен на тот свет
  • Yakov Yakov
    путін, іді к ****** матєрі. мразь нквдшна.
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