Путин говорит, что зверства РФ в Буче - фейк, а Лукашенко - что это "спецоперация англичан"

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Амурской области назвал "фейком" сообщение о массовой гибели гражданских лиц в Буче от рук российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В украинской Буче организован такой же "фейк", как был с химическим оружием в Сирии", – уверяет Путин.

Более того, Путин утверждает, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко якобы передал ему какие-то документы о случившемся.

"Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации", - убеждает Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские военные – это якобы "спецоперация англичан".

"Это как в Буче… Мы как раз обсуждали эту политику – все кричат, ну нужно было ввести очередной пакет (санкций. – Ред.), нам это известно. Мы подробно обсуждали их психологическую спецоперацию, которую провели англичане", - убеждает белорусский диктатор.

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"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям", - добавляет он.