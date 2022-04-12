Российские захватчики нанесли Николаеву ущерб на более чем 110 млн грн, - мэр Сенкевич

Российские захватчики нанесли Николаеву ущерб на более чем 110 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Фейсбуке.

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"На сегодняшний день по городу мы подсчитали убытки более чем на 110 млн грн", - написал Сенкевич в фейсбуке во вторник.

По его словам, в результате действий российских оккупантов повреждения получили заведения социальной защиты (повреждены три объекта на почти 1 млн грн), заведения здравоохранения (пять объектов, более чем на 4 млн грн), образования (46 объектов, более 20 млн грн), заведения физической культуры и спорта (пять объектов на более чем 5,5 млн грн), а также жилищный сектор (550 обращений на почти 80 млн грн).

"Мы все обязательно восстановим, отстроим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизни и здоровье тысяч украинцев. Но, чтобы эти потери не были бесполезными, мы просто должны победить Россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину", - подытожил Сенкевич.

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