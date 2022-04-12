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В настоящее время обнаружены тела 403 человек, которых зверски пытали в Буче, - мэр Федорчук

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буча,ексгумація
Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, убитых российскими оккупационными войсками.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.

"Надеемся, кто пропал без вести, живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", - отметил Федорчук.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    Буча це маленьке містечко
    Але це зріз того, що ці хробаки роблять ВСЮДИ ДЕ ЗАХОПЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ

    ми маємо право на ненависть до цих вибл*дків

    НА ВІКИ МАЄМО ПРАВО НА ЦЮ СВЯТУ ЛЮТЬ.

    хтось там на раші радісно писав, що Туреччина прийме туристів з раші?
    і наш співгромадянин спокійно порекомендував йому брати із собою ножа.
    бо він свого ножа вже взяв...

    БІЙТЕСЯ ТЕПЕР, СУКИ
    ДИХАЙТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ І БІЙТЕСЯ.
  • Green sheet
    ***** не хочет в Буче переговоры провести? или в Мариуполе на месте разбомбленного драмтеатра и роддома?
  • Перехватчик
    Nasha Canada Наша Канада


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    Еще раз повторим:
    Никаких спортсменов,
    Никаких туристов,
    Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
    Никаких ученых,
    Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
    Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
    А за забором то, что раньше называлось «россия».
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