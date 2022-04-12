В настоящее время обнаружены тела 403 человек, которых зверски пытали в Буче, - мэр Федорчук

Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, убитых российскими оккупационными войсками.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.

"Надеемся, кто пропал без вести, живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", - отметил Федорчук.

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