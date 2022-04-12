Сытник уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением срока полномочий, - "слуга народа" Гришина
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий.
Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.
"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила она.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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