Сытник уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением срока полномочий, - "слуга народа" Гришина

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий.

Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила она.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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