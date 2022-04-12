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Сытник уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением срока полномочий, - "слуга народа" Гришина

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий.

Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила она.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник надеется, что конкурс на должность директора НАБУ состоится без "неприятных вещей" в отличие от избрания руководителя САП

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Кому війна, а слугам просо(((
  • Jonathan Jones
    Оперативненько. Небось часы считали. Нет важнее задачи во время войны, чем увольнение директора НАБУ. Так держать, ************* ...
  • Gal
    Не розхитуйте човна, бо Зеленського знудить!
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