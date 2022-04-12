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Штайнмайер планировал визит в Киев, но Зеленский отказал во встрече из-за связей президента ФРГ с РФ, - Bild

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штайнмайер
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера из-за его тесных связей с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как отмечает немецкое издание, Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако украинская сторона, по утверждению СМИ, якобы выступила против его визита.

"Из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем", - пишет Bild.

Также сообщается, что причиной такой позиции Офиса президента стали тесные контакты Штайнмайера с РФ в последние годы. В частности, в должности министра иностранных дел Германии он поддерживал связь с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Штайнмайер был сторонником "Северного потока - 2".

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Топ комментарии

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Русский военный штайнмайер - иди за корабликом.
  • ladyar
    В Бучу можно было бы свозить. Это очищает мозги многим.
  • Dr. Liwsy 361dd057
    А австріяку прийняв. Хоча той чи не більше закопаний у російські кошти. Щось тут не так.
    Та й взагалі треба наводити мости та переманювати на свій бік.
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