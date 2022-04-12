Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде

Швеция и Финляндия самостоятельно примут решение о том, нужно ли им присоединяться к НАТО.

Об этом заявила во вторник глава шведского МИД Анн Линде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Недопустимо, чтобы Россия угрожала Швеции и Финляндии. Наши граждане должны сами принимать решения в сфере безопасности", - приводит слова министра агентство ЭФЭ.

"Мир после 24 февраля отличается от того, чтоб было до этой даты. Швеция и Финляндия сами решат вопросы относительно своего будущего", - добавила Линде, находящаяся с визитом в Боснии и Герцеговине.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, стала ли неожиданностью для Кремля информация СМИ о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом и является ли это новой угрозой для России, заявил, что дальнейшее расширение НАТО не принесет дополнительной безопасности на европейский континент.

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