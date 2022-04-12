Россия на границе с Финляндией после ее заявлений о вступлении в НАТО разворачивает войска, - СМИ

На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как Кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как у границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.

Предварительно это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.

Как отмечается, развертывание войск РФ происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство "к середине лета завершит дискуссию" о подаче заявки на членство в НАТО.

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В ответ пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг "не улучшит" ситуацию с безопасностью в Европе, а российский депутат Владимир Джабаров добавил, что это будет означать "разрушение страны".

По последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию "значительной военной угрозой", что на 25% больше, чем в прошлом году.

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