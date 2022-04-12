Россия на границе с Финляндией после ее заявлений о вступлении в НАТО разворачивает войска, - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.
На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как у границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.
Предварительно это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.
Как отмечается, развертывание войск РФ происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство "к середине лета завершит дискуссию" о подаче заявки на членство в НАТО.
В ответ пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг "не улучшит" ситуацию с безопасностью в Европе, а российский депутат Владимир Джабаров добавил, что это будет означать "разрушение страны".
По последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию "значительной военной угрозой", что на 25% больше, чем в прошлом году.