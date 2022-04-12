Беларусь ограничила вывоз соли и сахара, муки, круп и макаронных изделий

Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз соли, сахара и других бакалейных изделий из-за повышенного спроса в приграничных районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка с учетом повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица покупают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением правительства РБ, теперь за пределы ЕАЭС из Беларуси можно вывозить не более 1 кг соли, сахара, муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена). Также ограничен вывоз растительного масла (до 1 литра), консервов мясных, молочных и рыбных за исключением консервов для детского питания (до 3 банок).

Читайте также: ЕС обнародовал дополнительные санкции против Беларуси

Ограничения не распространяются на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

.