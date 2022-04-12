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В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения

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продукти
Сеть супермаркетов VARUS при поддержке Министерства социальной политики Украины и в прямом взаимодействии с управлениями социальной защиты населения запустила благотворительный проект "Це вам від щирого серця". В эти выходные уже заработал фасовочный цех в Днепре. Собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный проект "Це вам від щирого серця"

"1367 кг — именно столько добра вы подарили нуждающимся!

Сегодня в рамках благотворительного проекта "Це вам від щирого серця" VARUS передал 157 продуктовых наборов Днепровскому городскому территориальному центру, который занимается одинокими пожилыми людьми и лицами с инвалидностью:

  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 01 90 наборов за 250 грн
  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 01 67 наборов за 500 грн

В этих продуктовых корзинах – самые необходимые товары: крупы, мука, масло, чай, печенье, средства гигиены. И прямо сейчас их уже получают одинокие бабушки и дедушки

Искренне благодарим всех, кто присоединился, вы невероятны! Но не сбавляйте обороты — продолжаем собирать и отгружать помощь, присоединяйтесь к проекту и вы:

  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 03 заказывайте продуктовые корзины за 250 грн или 500 грн на сайте go.varus.ua/dobro/
  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 03 а мы вместе с городскими службами социальной защиты соберем и доставим их тем, кому они необходимы. Делаем добро вместе! - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • bt Maven
    Varus?
    Всего 157?
    Редкое жлобство.
  • Павло ШОвте
    Что то нигде не слышно в СМИ закупок вооружения Армии от ахметовых, коломойских, тимошенок, пинчуков. Мабуть мало *********...Или эти гниды надеются за спинами патриотов пропетлять до победы со своим говнокомандующим?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хватит критиковать.. 157 так 157.... на сумму 56 000 грн..
    спасибо!
    ноет тот кто сам батон в корзину для благотворителей не положил...
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