Путин манипулирует Минскими соглашениями и меняет нарратив сущности "спецоперации" в Украине, - Центр противодействия дезинформации
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Основной месседж Путина во время встречи с Лукашенко сегодня: украинские власти публично отказались от выполнения Минских соглашений.
На самом деле, 21 февраля Россия признала независимость и суверенитет ОРДЛО, и это было прямым нарушением "минска" и означало официальный выход России из этих соглашений. Украина же заявляла только о "неработающих договоренностях", - говорится в сообщении.
Также президент РФ заявил, что Россия признала ОРДЛО, потому что невозможно было больше смотреть на "геноцид" Донбасса.
"Манипуляция термином "геноцид" абсолютно не совпадает с реальной ситуацией на Донбассе. За 8 лет войны ни разу этот термин не был упомянут Путиным и ни одним, даже пророссийским СМИ", - пояснили в ЦПД.
По словам Путина, неонацизм Украины угрожал не только Донбассу, но и России, и "спецоперация" - это правильный шаг.
"Напомним, что Россия и Беларусь проводили совместные военные "учения" у наших границ и каждый раз отрицали, что это подготовка к войне", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.