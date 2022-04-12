Захватчики возобновили работу школ в оккупированной Волновахе на русском языке по программе РФ, - Денисова
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Российские оккупанты возобновили учебный процесс в занятом ими городе Волновахе Донецкой области, несмотря на близость зоны боевых действий.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили о том, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", - написала Денисова в телеграме во вторник.
Омбудсмен подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст.38 Конвенции ООН о правах ребенка.