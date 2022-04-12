Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 12 апреля
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сорок восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства.
Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей Российской Федерации под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим.
Одновременно с целью усиления группировки враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в Восточном военном округе Российской Федерации, слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы.
Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих.
Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
На Сиверском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы.
Завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в отдельные районы Белгородской и Воронежской областей.
На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харькова, Дергачи и Пятихатки.
В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации.
На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.
В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.
Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.
Защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории".