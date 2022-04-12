Штайнмайер подтвердил, что в Киеве не хотели его визита в Украину

Во время своего визита в Польшу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его потенциальный визит в Киев не состоялся из-за позиции украинской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели", - сказал немецкий президент.

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайер планировал визит в Киев, но Зеленский отказал во встрече из-за связей президента ФРГ с РФ, - Bild