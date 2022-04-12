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Штайнмайер подтвердил, что в Киеве не хотели его визита в Украину

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шатйнмайер
Во время своего визита в Польшу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его потенциальный визит в Киев не состоялся из-за позиции украинской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели", - сказал немецкий президент.

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайер планировал визит в Киев, но Зеленский отказал во встрече из-за связей президента ФРГ с РФ, - Bild

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Elena Zhmariova
    Крайне глупая позиция украинской стороны. Надо налаживать отношения, а не отталкивать. Сейчас мы нуждаемся в Германии, а не она в нас.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Меркель Земля сам запрошував в Бучу, а Штайнмайеру відмовив.
    Абсолютно шкідливе рішення після того, як Штайнмайеру публічно засудив паРашу і пуйла.
    Ще й зброю німці почали давати Україні.
  • Andry Moon
    Кстаті да. Штайнмаєра, союзника, бадьоро посилаєм а з ****** зустрічі прям зачекались.
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