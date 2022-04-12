Обстрел ядерной установки "Источник нейтронов" не прекращается
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.
Сообщается, что россияне на постоянной основе обстреливают и бомбят территорию института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов". Это происходит с начала военного вторжения России на территорию Украины.
Добавляют, что инфраструктура института уже очень серьезно пострадала, а именно:
- система внешнего энергоснабжения установки;
- система кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов;
- здание (непосредственно ядерной установки, помповой и градирен, а также лаборатории изотопов).
Также установку перевели в глубокое подкритическое состояние. Внешнее электроснабжение отсутствует. Специалисты контролируют состояние "Источника нейтронов" лишь на ограниченном уровне.
Кроме того, показатели мобильного дозиметра показывают, что фон на площадке находится в пределах нормы. Однако предупреждают, что возможность новых повреждений ЯПУ "Источник нейтронов" остается на высоком уровне.