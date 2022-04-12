Из-за оккупации российскими войсками город Изюм Харьковской области на грани выживания, - Уполномоченный ВР по правам человека

Изюм стал для армии РФ логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область.

Это подчеркивает Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ

Сообщается, что по подсчетам городских властей, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц. Из-за активных боевых действий и оккупации территории там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Медицинские заведения не работают, лекарства нет. Люди голодают, ведь доставить им продукты питания пока невозможно, и эвакуировать их из города. Город полностью оккупирован.

"Обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление и преступление против человечности и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, согласно Уставу Международного военного трибунала и Римского устава Международного уголовного суда, и является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны ", – подчеркивает Денисова.

Обмбудсмен Людмила Денисова призывает Международный Комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия безопасного гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из города Изюма и обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

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