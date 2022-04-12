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8-10 самолетов ежедневно прибывают в Европу с помощью для Украины, - Пентагон

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війна
Соединенные Штаты и более 30 других стран со всего мира обеспечивают массивный поток помощи для Украины, в частности оборонной, медицинской, гуманитарной, который составляет до десятка самолетов ежедневно.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Пентагон. – Ред.) помогаем координировать доставку в Украину всех материалов – не только наших, но и других", - сказал он.

Он подчеркнул, что, кроме США, помощь Украине оказывают еще более 30 других стран.

"Эти потоки продолжают поступать. За день на логистические пункты (в Европе. – Ред.) прибывает около 8-10 самолетов со всего мира", – пояснил Кирби.

По его словам, это включает все поставки – от оружия и оборудования до нелетальной помощи, медикаментов и гуманитарной поддержки. Все это не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается на наземный транспорт и отправляется в Украину на ежедневной основе.

Что касается отправления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, представитель Пентагона отметил, что это обеспечивается "с беспрецедентной скоростью", которую он не помнит за десятки лет работы в оборонном ведомстве США.

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Топ комментарии

  • Вячеслав Галушка
    Бережи Боже Америку!
  • Alex Sav 8157c114
    Респект!
    під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
    зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
    а воно ім надо? за океаном і так непогано
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Украинский футболист испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, что для него любовь во время войны с Россией. Украинский нападающий, который уже восемь лет регулярно помогает нашим военным, показал новые "посылки" для "Азова" и Николаева.


    "Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.

    "Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.

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