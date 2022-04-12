Рашисты лупят из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Есть погибший и раненые, - председатель ОВА. ФОТОрепортаж

Вражеские обстрелы территории Луганской области продолжаются.

Об этом сообщает глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов. В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели. Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе", - отмечает Сергей Гайдай.

Также сообщается, что в результате мощных вражеских обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 1 объект инфраструктуры. В Кременной пылала кровля складского помещения площадью 200 м. кв.

Вследствие обстрелов один погибший (г. Новодружеск), спасены 10 человек (г. Северодонецк).









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