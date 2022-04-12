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Германия может исключить Индию из списка участников саммита G7 из-за ее отказа осудить войну РФ против Украины, - Bloomberg

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семерка
Германия может исключить Индию из списка участников саммита "Большой семерки" из-за нежелания премьер-министра страны Нарендры Моде осуждать войну РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия, председательствующая в G7, собирается пригласить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей.

В то же время относительно приглашения Индии дискуссии продолжаются.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Гебестрейт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет составлен.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Пакистан там заснув, чи що? Пора ділом зайнятися?
  • Мобильный крематорий
    Неужто немцы просыпаются?
  • Харьков Сумской
    Австралию пригласите - демократическую страну.
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