Германия может исключить Индию из списка участников саммита G7 из-за ее отказа осудить войну РФ против Украины, - Bloomberg

Германия может исключить Индию из списка участников саммита "Большой семерки" из-за нежелания премьер-министра страны Нарендры Моде осуждать войну РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия, председательствующая в G7, собирается пригласить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей.

В то же время относительно приглашения Индии дискуссии продолжаются.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Гебестрейт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет составлен.

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