На Донецком направлении российские оккупанты безуспешно пытались улучшить свое положение у Попасной, Степного, Рубежного и Нижнего, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Донецком направлении 12 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении сказано: "На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов".
В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.
Инженерные подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь".