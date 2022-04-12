На фронт будет направлено более 20 тонн принадлежащего белорусскому коммерсанту мяса, - ГБР

Стоимость изъятой говядины составляет 1,6 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.

"Работники ГБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более чем 20 тоннами мяса (говядины). Оно принадлежало белорусскому предпринимателю. Стоимость мяса составляет 1,6 млн грн. В настоящее время движение груза остановлено. ГБР направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию с инициативой принудительного изъятия и передачи имущества в пользу Украины для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Всего с начала горячей фазы войны России против Украины Государственное бюро расследований уже передало на нужды Вооруженных сил Украины около 600 тонн пищевых продуктов.

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