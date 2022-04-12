Путин заявил, что война в Украине идет по плану. Минобороны Великобритании, напротив, считает, что "план РФ терпит крах"
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Минобороны Великобритании отреагировало на заявление Путина о том, что так называемая "спецоперация" РФ якобы идет по плану.
Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не так. План России терпит крах", - говорится в сообщении.
Минобороны Британии привело следующие примеры:
- 6 рссийских генералов были убиты;
- российские солдаты не подчиняются командованию;
- более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;
- подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;
- россияне сбили собственный самолет.