Путин заявил, что война в Украине идет по плану. Минобороны Великобритании, напротив, считает, что "план РФ терпит крах"

Минобороны Великобритании отреагировало на заявление Путина о том, что так называемая "спецоперация" РФ якобы идет по плану.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не так. План России терпит крах", - говорится в сообщении.

Минобороны Британии привело следующие примеры:

- 6 рссийских генералов были убиты;

- российские солдаты не подчиняются командованию;

- более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;

- подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;

- россияне сбили собственный самолет.

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