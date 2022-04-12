Новости

Путин заявил, что война в Украине идет по плану. Минобороны Великобритании, напротив, считает, что "план РФ терпит крах"

19 41769
путін
Минобороны Великобритании отреагировало на заявление Путина о том, что так называемая "спецоперация" РФ якобы идет по плану.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не так. План России терпит крах", - говорится в сообщении.

Минобороны Британии привело следующие примеры:

- 6 рссийских генералов были убиты;
- российские солдаты не подчиняются командованию;
- более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;
- подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;
- россияне сбили собственный самолет.

Читайте также: Переговоры с РФ продолжаются в онлайн-режиме, - Арахамия

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Агамемнон
  • Sergei UA
    Ну если план состоит в том, чтобы рассейскую армию расхерачить, получить санкции, ведущие к дефолту а затем и распаду рассеи - тогда да, все идет по плану
  • саша паламарчук
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости