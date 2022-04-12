В Украину из Британии направляется новая партия помощи: лекарства, генераторы, противопожарное оборудование
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Британии.
Груз, занявший 24 контейнера и весящий 1500-тонн, собрали по инициативе железнодорожного сектора Великобритании, усилиями сотрудников компаний и обычных британцев.
"Пять контейнеров заполнены противопожарным оборудованием, которое очень ждут в Сумской области. Еще в трех контейнерах перевозятся индустриальные генераторы, которые тоже очень ждут в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях Украины. В других восемнадцати контейнерах - продукты питания, средства гигиены, вода, медикаменты, одежда, оборудование, элементы питания и многое другое", - сообщило посольство.
Посольство выражает благодарность Network Rail и British Train Operating Company (Минтранспорта Великобритании), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity .