На Донбассе отбиты 6 атак врага, уничтожены 2 автомобиля, 3 артсистемы и 1 вертолет, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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