Россия стягивает военную авиацию на аэродром "Липецк-2", – СМИ. ФОТО

Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с концом марта. В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Аэродром "Липецк-2", подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей российской армии. В частности, в Воздушных силах ВСУ журналистам сообщили, что с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. По словам военных экспертов, которым журналисты показали снимки, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.

По сравнению со снимком от 27 марта, тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов. Борты занимали только одну парковку. С помощью военных экспертов удалось распознать 10 истребителей Су-27 и 6 истребителей типа Су-25.

На второй части аэродрома, согласно спутниковому снимку от 27 марта, самолетов не было вообще.

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Аэродром "Липецк-2" имеет 1 класс государственной авиации. Подчиняется Минобороны РФ.

"Они стягивают технику на такие аэродромы, как "Липецк-2", чтобы уменьшить дальность полета. С этого аэродрома они каждый день бомбят в восточном направлении, например, в направлении города Изюм", - сообщил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Откуда именно были перемещены военные самолеты в "Липецк-2", неизвестно, но вероятным предыдущим местом дислокации этих истребителей и бомбардировщиков могли быть аэродромы Беларуси, предполагают военные эксперты.

"Они перемещаются туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Следует отметить тот факт, что они существенно переместили силы из Беларуси. Были авианалеты на Киев, Чернигов, Житомир… Сейчас они там почти не появляются", – добавил Игнат.

Активные действия военных РФ также оказывают влияние на передвижение в регионе гражданских бортов. Липецкая область России входит в перечень тех, где гражданские аэропорты прекратили работу, о чем сообщается на официальном сайте Липецкого аэропорта. Это преимущественно области, граничащие или расположенные недалеко от границ с Украиной. Такие ограничения продлены по меньшей мере до 19 апреля.

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