Информацию следует проверять. Сейчас много фейков, - пресс-секретарь Путина Песков об аресте Медведчука
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У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что такие данные еще нужно "проверять".
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские ресурсы, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эту информацию нужно проверять.
"Фото с якобы задержанным Медведчуком следует проверять в связи с большим количеством фейков", - подчеркнул он.
Напомним, что 12 апреля СБУ провело спецоперацию по аресту Виктора Медведчука.