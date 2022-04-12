Информацию следует проверять. Сейчас много фейков, - пресс-секретарь Путина Песков об аресте Медведчука

У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что такие данные еще нужно "проверять".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские ресурсы, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эту информацию нужно проверять.

"Фото с якобы задержанным Медведчуком следует проверять в связи с большим количеством фейков", - подчеркнул он.

Напомним, что 12 апреля СБУ провело спецоперацию по аресту Виктора Медведчука.