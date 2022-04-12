В Киев возвращаться рано, оккупанты не отказались от цели захватить Украину, - Маляр
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, ситуация может меняться ежесуточно. Сейчас русские перегруппировываются, собирают свои силы, восстанавливают технику и личный состав для продолжения войны.
Также Маляр подчеркнула, что не следует забывать, что у России достаточно оружия. Несмотря на то, что Украина нанесла огромный удар по вражеской технике, у них остаются ракеты, чтобы нанести большой ущерб, у них остается другая техника, "им очень сложно восстанавливать технику и создавать новые единицы, потому что санкции дают о себе знать, но у них есть еще резерв, чтобы воевать", - сказала она.
Маляр напомнила, что конечной целью России является полный контроль над Украиной - "и это их цель ...это их "историческая" задача. Даже если будет затишье, будет наша победа, это не значит, что мы на этом должны остановиться и что в РФ в дальнейшем этих планов не будет".
Заместитель главы Минобороны убеждена, что оккупанты не отказались от цели захватить Украину, в частности, Киев.
"И потому, что они не смогли ее реализовать, они должны оправдать свое нахождение здесь и поэтому ставят перед собой меньшие цели. Это Мариуполь, географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не значит, что они на этом хотят ставить точку. Нет , конечно", - объяснила она.