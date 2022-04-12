СМИ идентифицировали российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем. ФОТО

Во время выступления перед парламентом Литвы президент Украины Владимир Зеленский назвал имя российского военного, который издевался над маленьким ребенком в Украине во время войны. Журналисты идентифицировали оккупанта: нашли его фото в соцсетях и детали жизненного пути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Следствие.Инфо".

В обращении к Сейму Литвы 12 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек и совсем маленьких детей. "И даже младенец! Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было", – заявил президент.

По словам Зеленского, удалось установить личность оккупанта, издевавшегося над младенцем. Это Алексей Бычков из Пскова. Он отправлял товарищам видео, на котором издевается над младенцем.

Ранее в сети сообщали о российском военнослужащем Алексее Бычкове, который издевается над младенцем. По данным медиа, он служил во второй отдельной бригаде спецназначения РФ с местом дислокации город Псков (воинская часть №64044). Как выяснило "Следствие.Инфо", это подразделение действительно участвует в войне против Украины. В частности, в сети есть видео допроса пленника из этого подразделения.

Судя по документам, опубликованным в сети, Бычкову сейчас 24 года. Родился он в Ставропольском крае РФ, граничащем с Ростовской областью, в нескольких сотнях километров от украинско-российской границы.

СМИ нашли страницу Бычкова в социальной сети "ВКонтакте". В настоящее время она неактивна. Впрочем, российский оккупант активно обновлял ее до 2018 года, поэтому на ней отражен его жизненный путь со школьных лет и военной службы.

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Как свидетельствуют соцсети Бычкова, он учился в школе в селе Киевка (Ставропольский край) с населением около 1800 человек. В 2013 году Бычков закончил 9-й класс, а в 2015-м – 11-й. Об этом свидетельствуют фото с выпускными фильмами на его странице. Также он выложил фото с матерью, которое подписал: "Моя любимая мамочка".

После окончания школы Бычков поступил на военную службу и начал выкладывать фотографии из армейской жизни.

Белорусское издание "Вот Так" сообщило, что 9 апреля педофила якобы задержали в России. На обнародованном в сети видео, которое приводит издание, российский оккупант представляется и говорит, что записывает "лютое видео". Затем он трёт щеточкой для ресниц между ягодицами младенца, после чего облизывает эту щеточку и водит ею по лицу. Ребенок из-за действий Бычкова начинает плакать. Когда и где снято видео – неизвестно. Также непонятно, какой ребенок изображен на записи.

Кроме того, как пишет издание "Вот Так", в соцсети выкладывают другие видео с Бычковым. Когда и где они сняты, тоже неизвестно. На этих записях оккупант, в частности, снимает свои гениталии, засовывает себе в анус разные предметы, в том числе нож. На одном из видео мужчина вставляет в анальное отверстие ручку и облизывает ее. Еще на одной записи Бычков мочится на руки, затем обтирает лицо своей мочой.

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