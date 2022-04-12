За сутки 12 апреля на Южном направлении уничтожены 12 оккупантов, 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов, - ОК "Південь"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".
В сообщении отмечается: "В завершение сорок восьмых суток героического противостояния украинского народа вызывающему вражескому вторжению рашистов остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам инфраструктуры южных регионов.
Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают освобожденные территории, даже под артиллерийскими обстрелами.
За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также прицельно уничтожен полевой состав боеприпасов противника.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.