За сутки 12 апреля на Южном направлении уничтожены 12 оккупантов, 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало результаты сопротивления российским оккупантам за сутки 12 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "В завершение сорок восьмых суток героического противостояния украинского народа вызывающему вражескому вторжению рашистов остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам инфраструктуры южных регионов.

Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают освобожденные территории, даже под артиллерийскими обстрелами.

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За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также прицельно уничтожен полевой состав боеприпасов противника.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

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