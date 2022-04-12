Болгария призывает к международному расследованию использования химического оружия в Мариуполе

Президент Болгарии Румен Радев призвал провести международное расследование, чтобы определить, применялось ли химическое оружие в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR. Такое заявление Радев сделал во время своего визита в Португалию.

Вместе с тем, болгарский президент очень осторожно говорил о возможном вмешательстве НАТО в войну.

"Это чрезвычайно щепетильный вопрос! У нас уже есть четкие заявления генерального секретаря Альянса, четкие заявления президента Байдена и других лидеров о том, что вмешательство НАТО в Украину создает огромный риск третьей мировой войны. Большое беспокойство вызывает эта война, которая может перерасти в ядерный конфликт", – заявил он.

Читайте также: Евросоюз напомнил России о недопустимости использования химического оружия: "Это совершенно неприемлемо. Виновные будут нести ответственность"

Одновременно болгарский президент призвал к новым дебатам внутри ЕС по поводу последствий войны.

"Мы уже говорим о продовольственном кризисе. Россия и Украина – крупнейшие экспортеры зерновых, и когда из-за войны невозможно обеспечить поставки, мы все можем представить, что произойдет с рядом регионов мира; что произойдет с миграционным кризисом, который, несомненно, будет развиваться, если мы не найдем решения этой проблемы в ближайшее время", - отмечает он.

Напомним, Румен Радев до сих пор имел реноме пророссийского политика.

Читайте также: США пока не подтвердили использование РФ химоружия в Мариуполе, однако ранее предупреждали Украину о вероятности его применения, - Прайс-лист