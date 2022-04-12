Украина отказала в визите Штайнмайеру, но приглашает Шольца, - посол Мельник
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Украина не согласилась на визит президента Германии Штайнмайера, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил посол Андрей Мельник.
"Мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", – отметил посол в эфире одного из телеканалов.
По словам Мельника, во время визита могли бы обсудить помощь тяжелым вооружением.
"Мой президент этого с нетерпением ждет", – добавил дипломат.