Украина отказала в визите Штайнмайеру, но приглашает Шольца, - посол Мельник

Украина не согласилась на визит президента Германии Штайнмайера, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил посол Андрей Мельник.

"Мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", – отметил посол в эфире одного из телеканалов.

По словам Мельника, во время визита могли бы обсудить помощь тяжелым вооружением.

"Мой президент этого с нетерпением ждет", – добавил дипломат.

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