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Украина отказала в визите Штайнмайеру, но приглашает Шольца, - посол Мельник

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Украина не согласилась на визит президента Германии Штайнмайера, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил посол Андрей Мельник.

"Мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", – отметил посол в эфире одного из телеканалов.

По словам Мельника, во время визита могли бы обсудить помощь тяжелым вооружением.

"Мой президент этого с нетерпением ждет", – добавил дипломат.

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Топ комментарии

  • Alexander Kravchenko
    Те що відмовили Штайнмаєру у візиті - це велика помилка. Я навіть не можу повірити а те що читаю, до останнього думав що фейк. Ця помилка може дуже дорого нам коштувати.
    Звісно до Президента Німеччинни є багато питань, але ФРН - ключева країна ЄС. Від якої дуже багато що залежить. Дипломатія - це на дитячий садок з образами.
  • Макс Полиграф
    Это не позиция, а кремлевские директивы!

    Одновременно требовать от Германии поставок наступательной техники, и при этом посылать нах ее Президента - это верх зелёной дипломатии!

    Главное что тебя не дістало что криворогий шлимазл по прежнему хочет заглянуть в глаза ***** и стремится к переговорам с ним!
  • Daro Doro
    оце вже позиція. а то вже дістало коли наші всім заглядають у очі
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