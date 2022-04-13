Макрон объяснил, почему Путин напал на Украину: "Обида переросла в паранойю"
50 84763
Путин "принял решение, что он не остановится" в Украине, потому что "ему нужна военная победа для себя".
Об этом, как Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон считает, что его "обида переросла в паранойю".
"И изоляция Путина лишь усугубила ситуацию после санкций 2014 года. Роль Covid-19 также не стоит недооценивать... для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества... Он месяцами оставался в Сочи, замыкался, меньше общался с другими политиками" , – объяснил президент Франции.
Макрон добавил, что "у него (Путина. – Ред.) действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с американцами".