Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинским воинам посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно трем украинским воинам.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в указе №233/2022, опубликованном на сайте Главы Государства.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"
БАЛЮКУ Владимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
ОЦЕРКЛЕВИЧУ Виктору Ярославовичу – капитану (посмертно)
СКОБЛЕ Алексею Николаевичу – старшему сержанту (посмертно).