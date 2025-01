Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Ваша способность заправлять свой бак, ни одна из них, не должна зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на расстоянии полмира", - отметил американский лидер, комментируя события в Украине.

Напомним, ранее Байден заявил, что преступления российских оккупантов в Буче – это военное преступление, а не геноцид.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон рассказал Байдену о визите в Украину: "Нельзя допустить, что варварский замысел Путина увенчался успехом"

President Biden calls the war in Ukraine "genocide."



"Your ability to fill up your tank, none of it, should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away." pic.twitter.com/lYW7B0xKMB