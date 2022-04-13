Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. ВИДЕО
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Президент США Джо Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
"Ваша способность заправлять свой бак, ни одна из них, не должна зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на расстоянии полмира", - отметил американский лидер, комментируя события в Украине.
Напомним, ранее Байден заявил, что преступления российских оккупантов в Буче – это военное преступление, а не геноцид.
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President Biden calls the war in Ukraine "genocide."— CBS News (@CBSNews) April 12, 2022
"Your ability to fill up your tank, none of it, should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away." pic.twitter.com/lYW7B0xKMB