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Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. ВИДЕО

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Президент США Джо Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Ваша способность заправлять свой бак, ни одна из них, не должна зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на расстоянии полмира", - отметил американский лидер, комментируя события в Украине.

Напомним, ранее Байден заявил, что преступления российских оккупантов в Буче – это военное преступление, а не геноцид.

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President Biden calls the war in Ukraine "genocide."

"Your ability to fill up your tank, none of it, should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away." pic.twitter.com/lYW7B0xKMB

— CBS News (@CBSNews) April 12, 2022

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Топ комментарии

  • iamalex
    Я думаю-ни у кого не осталось иллюзий-Они хотят убить нас. Просто убить. Уничтожить 3/4 населения-ну там-"чтобы ни у кого не осталось мыслей про Украину"-ну это минимум 3/4 уничтожить физически.
    И тут просто нет вариантов-они нас хотят убить всех. А мы-мы не хотим. Мы хотим и будем жить. И наши дети. Это наша земля и мы будем тут жить. И наши дети-главное-дети-будут.
    И вот просто нет вариантов у нас.
  • Харьков Сумской
    Вони полізуть куди завгодно. Вони в Грузії визволяли тих, хто грузинською говорив, а в Сирії тих, хто арабською. То натура така - прийти та вбивати. Не тіште себе ілюзією, що якщо б в нас українською всі розмовляли, то пуйло не прийшов. Прийшов би.
  • iamalex
    ні. Я російскомовний . Поки що. Дружина-також. Так було.Цьому є історичне підгрунтя. Але-Ми працюємо над цім. А діти-ні в якому разі. Діти не будуть російськомовними.
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