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Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего "русский мир". ФОТО

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В Житомире правоохранители разоблачили мужчину, который в соцсетях поддерживал вторжение России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно известно, что 54-летний мужчина через ряд интернет-месседжеров активно комментировал и размещал посты в поддержку широкомасштабного вторжения российских войск в Украину и отрицания основ нашей государственности, а также негативно высказывался по поводу защитников героического Мариуполя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме еще одного 52-летнего жителя Житомира во время обыска правоохранители изъяли наглядные агитационные материалы, среди которых распечатанная конституция России, мобильный телефон, ноутбук, системный блок, другие предметы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности в ущерб государственности.

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Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего русский мир 01

Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего русский мир 02

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Kristina Rubcova
    ну написали, і написали, **** приїбався? суть то не в тому
  • Vedana
    Так чому ви ще в Житомирі, падлюки ?
    Зібрали манатки і пошурували на рашку.
  • Петрович Перепелович
    Такого лайна в Україні дуже багато, але це дрібнота на рівні базарної баби. Щось там собі роздруковує, та гавкає в інтернеті. А депутати ВР, що втекли за кордон напередодні вторгнення кацапів - мали доступ до державної таємниці. Кремлівський агент Козирь контролює дії президента.
    А незабаром хапати будуть ще й тих, хто криво подивиться в бік ОП, підкидаючи "докази" на кшталт роздрукованої конституції мордору - для створення красивої картинки.
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