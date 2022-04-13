Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего "русский мир". ФОТО

В Житомире правоохранители разоблачили мужчину, который в соцсетях поддерживал вторжение России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно известно, что 54-летний мужчина через ряд интернет-месседжеров активно комментировал и размещал посты в поддержку широкомасштабного вторжения российских войск в Украину и отрицания основ нашей государственности, а также негативно высказывался по поводу защитников героического Мариуполя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме еще одного 52-летнего жителя Житомира во время обыска правоохранители изъяли наглядные агитационные материалы, среди которых распечатанная конституция России, мобильный телефон, ноутбук, системный блок, другие предметы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности в ущерб государственности.

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