Восстанавливать Харьков будет известный британский архитектор Фостер

Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер согласился участвовать в восстановлении Харькова после войны.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Харьковский городской совет.

В сообщении отмечается: "Архитектурное бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" было основано в 1967 году. Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые просторы, разнообразие стекла и металла, многофункциональность.

Среди прочего, в 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных, в 2004 году – самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, начиная с 2009 года до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры "Apple" – "Apple Park" в Калифорнии (США)".

Читайте также: С начала войны в Харькове разрушены более 1,6 тыс. многоэтажек, - Терехов