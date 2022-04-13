США уже отправили Украине большую часть помощи из пакета на $800 миллионов, - Пентагон

Выделенный администрацией США несколько недель назад масштабный пакет оборонной помощи Украине на общую сумму почти в $800 миллионов в большей степени уже поступил в ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США, распространенном во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Большая часть пакета на $800 миллионов с оружием уже доставлена ​​украинцам", - отметил официальный представитель оборонного ведомства США.

При этом говорится, что Пентагон также работает над доставкой противотанковых ракет Javelin на сумму $100 миллионов.

В Пентагоне при этом подчеркнули, что постоянно общаются с украинскими партнерами по поводу потребностей, необходимых для ведения боевых действий, и не только на уровне министров, но и с командованием более низкого уровня.

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"А потом мы пытаемся координировать эти поставки и не только с нашей стороны, но и от других стран", - отметил представитель оборонного ведомства США.