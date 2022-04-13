Оперативная информация по состоянию на 6:00 13 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Начались сорок девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.
Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.
Сообщается, что до 26 апреля Российская Федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.
Оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Южнобужском направлении враг пытается удержать захваченную территорию. Николаев и Александровку обстреляли из РСЗО, - Генштаб
На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.
На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.
На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.
"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника".
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями", - добавили в Генштабе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецком направлении российские оккупанты безуспешно пытались улучшить свое положение возле Попасной, Степной, Рубежной и Нижней, - Генштаб