В Ленинградской области РФ сформирован батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, - Генштаб ВСУ
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РФ сформировала в Ленинградской области батальон из 400 "добровольцев", которых уже направили на войну в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба в Facebook.
"Оккупанты продолжают перебрасывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью примерно 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42- й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.