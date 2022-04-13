В Ленинградской области РФ сформирован батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, - Генштаб ВСУ

РФ сформировала в Ленинградской области батальон из 400 "добровольцев", которых уже направили на войну в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба в Facebook.



"Оккупанты продолжают перебрасывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью примерно 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42- й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.

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