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В Ленинградской области РФ сформирован батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, - Генштаб ВСУ

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РФ сформировала в Ленинградской области батальон из 400 "добровольцев", которых уже направили на войну в Украину.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба в Facebook.

"Оккупанты продолжают  перебрасывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью примерно 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42- й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Надеюсь скоро будет не 400, а 2 раза по 200
  • Папєрєднік
    Це просто інший сорт лайна.
  • Garry Grant
    Просто здохнуть,маючи бойовий досвід і не більше.
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