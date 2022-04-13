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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в Центральной Украине, 17 поездов изменили расписание и маршрут движения

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укрзалізниця,евакуація
В ночь на 13 апреля в центре Украины россияне обстреляли железнодорожную станцию, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в телеграме.

"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в Центральной Украине. По соображениям безопасности, мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - сообщил он.

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Это привело к задержке поездов, самая долгая из которых составляет 7 часов 23 минуты, однако Александр Камышин назвал приоритетом безопасность.

"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела. И это главное", - подчеркнул председатель правления "Укрзализныци".

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Так треба звинувачувати і тих, хто вибрав антиПорошенко в 2019 році і тих, хто не голосував за Чорновола в 1991 році. Так буде нормально вже. І на наступних виборах, теж буде обрано, швидше за все, якусь херню. Людям в 2019 році захотілося нажертися пропаганди рашистсько-олігархічної. Тепер наслідки пожинаємо. Якщо все піде по сценарію без зброї масового знищення, то ми виграємо війну. І тоді вже будемо вибирати знову. Люди не порозумнішають, а стануть ще дурніше через стрес і низький рівень життя. Буде знову 73 на 25 тепер і друге коло ось цієї херні, що вже 3 роки. Це нормальний процес еволюції. Природній відбір. Врешті-решт Україна стане нормальною країною колись, або зникне. В нас іншого виходу немає.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Це ще не все ..У 24 році вони знов проголосують за героїчного кловуна що не голится й ходить у хакі та по ночам пише героїчні гундосики.Хоча з початку війни до нього майже немає претензій.Але два з половиной року ВИКИНУТО СОБАЦІ ПІД ХВІСТ.Героїчні ЗСУ та волонтери кров'ю та потом виправляють те що зебіли наробили у 2019
  • Евгений Агро
    Це не песимізм, це одна з моделей, в якій початкові умови використовуються, які передбачають погіршення стандартів життя, як наслідок невдоволення, через погані умови життя: відчуття не захищеності, голодування, або сильну обмеженість в харчуванні, погіршення доступу до нормального медобслуговування, словом відсутність задоволення потреб на першому ступені піраміди Маслоу. Як наслідок, 99% людей в цих умовах перестають ставити свідомість і силу розуму над фізіологічними потребами, і, як наслідок, вдаються до емоційних рішень, якими легко управляти, маніпулюючи бажанням вгамувати їх фізіологічні потреби даючи популістичні обіцянки нічим не обґрунтовані. Обґрунтовувати не треба, бо перевіряти ніхто не хоче, коли голодний, та ще ж ласий до дармового був до цього.
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