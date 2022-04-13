Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут по железной дороге в Киев. ФОТОрепортаж
Об этом сообщила пресс-служба польского президента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что они встретятся с президентом Зеленским.
"Целью визита президентов в Украину является поддержка этой страны во всех аспектах – символическом, материальном и политическом", - рассказал глава Кабинета президента Республики Польша
"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Вместе к победе!", - сообщил Науседа в Твиттере.
Как пишет ERR, в Киеве лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На встрече планируется обсудить предоставление помощи украинской армии и гражданскому населению, а также расследование военных преступлений с целью отправить под суд ответственных за них лиц.