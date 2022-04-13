С начала вторжения РФ в Украине погиб 191 ребенок, более 349 ранены, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, в столице – 16, в Сумской – 16 , Житомирской – 15.
При фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории пгт.Бородянка и с.Королевка Киевской области, обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика.
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11 апреля вооруженными силами РФ произведен обстрел гражданской инфраструктуры г.Харькова. Погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.
11 апреля в Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.
Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.