Франция заморозила более 23 млрд евро российских активов

Во вторник Франция опубликовала подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро, или 25,6 млрд долларов США, замороженных из-за вторжения России в Украину 24 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов Франции.

Издание сообщает, что основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.

В список активов также входят 33 объекта недвижимости общей стоимостью 573,6 миллиона евро, включая ряд курортных адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на французской Ривьере, а также 178 миллиардов евро.

Кроме того, заблокированы банковские счета, три яхты на сумму свыше 125 млрд евро, шесть вертолетов на сумму свыше 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян