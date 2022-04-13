"Укрзализныця" обнародовала список поездов, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции

"Укрзализныця" назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8:30 известно об отклонениях от графика по 18 маршрутам.