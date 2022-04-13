Жителям Бучи советуют пока не возвращаться домой, - мэр

Жителям Бучи советуют пока не возвращаться домой, поскольку война не закончилась и потому существует угроза. А оставшихся в городе призывают не выходить за его пределы из-за возможных минирований лесополос.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Анатолия Федорука в ходе телемарафона.

При этом он призвал сохранять спокойствие и добавил, что город активно патрулируется.

"Не возвращайтесь, ограничивайте себя. Здесь вопрос даже не в том, что нет света, воды, газа. А в том, что война не кончилась. Мы знаем, что на севере со стороны Беларуси также существует угроза и военные об этом предупреждают. Поэтому, чтобы не создавать в дальнейшем транспортные коллапсы для наших Вооруженных сил, и не подвергать себя опасности, я бы порекомендовал жителям нашей общины не возвращаться", - отметил Федорук.

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