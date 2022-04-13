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Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины

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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составляют:

личного состава – 19800 человек,

танков - 739 ед.,

боевых бронированных машин - 1964 ед.,

артиллерийских систем - 358 ед.,

РСЗО - 115 ед.,

средств ПВО - 64 ед.,

самолетов - 158 ед.,

вертолетов - 143 ед.,

автомобильной техники - 1429 ед.,

кораблей /катеров - 7 ед.,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 132.

Специальная техника - 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
  • Алексей Технолог
    Схоже, що ***** вирішило знищити свої збройні сили, аби вони не захопили владу в рашці.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Цих збройних сил в них, нажаль, ще *****. Заліза, насамперед. Танків тих десь 15 тисяч.
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