Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,8 тыс. человек.