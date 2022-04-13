Макрон анонсировал разговор с Зеленским и при необходимости – с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и, если потребуется, с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом Макрон сказал в эфире телеканала "Франс 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня снова будут телефонные переговоры с Зеленским и, если потребуется, с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

Он добавил, что приложит "максимум усилий, чтобы сохранить способность остановить эти боевые действия". По словам Макрона, он много времени уделяет украинской теме и сейчас – в разгар борьбы за пост президента Франции.

В воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов, по результатам которого во второй тур вышли Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.

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