Оккупанты захватили полицейский участок и назначили главного полицая в Днепрорудном на Запорожье

Во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области российская армия захватила местное полицейское отделение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram.

"В Днепрорудном российские оккупанты заняли местное отделение полиции, на базе которого открыли в городе свою "милицию", а также презентовали своего главного полицая - Константина Лысенко", - говорится в сообщении.

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