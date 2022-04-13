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Оккупанты захватили полицейский участок и назначили главного полицая в Днепрорудном на Запорожье

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рф
Во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области российская армия захватила местное полицейское отделение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram.

"В Днепрорудном российские оккупанты заняли местное отделение полиции, на базе которого открыли в городе свою "милицию", а также презентовали своего главного полицая - Константина Лысенко", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • govtva
    И сколько ходок на зону у главного полицая?
  • chishichka kivi
    Виражайся чіткіше, щось бовкнув незрозуміле, і думаєш що тебе всі зрозуміли!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Відповідальний за здачу Півдня України і Запоріжжя одна і та ж сама людина з ОП
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